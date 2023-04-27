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Сегодня, 15:08

Егоров предложил увеличить выплату арбитрам за матч РПЛ до 150 тысяч рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров заявил, что российские судьи должны получать гораздо более высокую зарплату.

«Клубы у нас могут все что угодно. На каждом тренере и каждом руководителе лежит ответственность за то, как играет команда, на каком она месте в турнирной таблице, поэтому распоряжаться деньгами могут только генеральные директора и президенты клубов. То, что они не согласовали или, можно сказать, не подняли зарплату судьям... Конечно, хотелось бы, чтобы они получали больше. Руководителям приходится смотреть на тот бюджет, который у них есть. Как я могу сказать, хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Но мое мнение: хотелось бы, чтобы зарплаты подняли и в РПЛ, и в первой, и во второй лиге, потому что там они очень и очень маленькие. Людей заставляют быть профессионалами, которые тренируются день и ночь, а их зарплата не соответствует требованиям. Сейчас главный судья в РПЛ получает за матч 100 тысяч рублей. Конечно, это неоптимальная сумма. В Италии и Франции люди получают по 3-4 тысячи евро. Если мы говорим, что хотим соответствовать европейскому уровню, то и зарплаты должны быть на том же уровне. Но таковы сегодняшние условия. Руководители не согласовывают. Как минимум до 150 тысяч надо поднимать, особенно учитывая, что доллар сегодня ушел за 80 рублей. Как говорится, надо догонять», — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/egorov-predlozhil-uvelichit-vyplatu-arbitram-za-match-rpl-do-150-tysyach-rubley
Футбол
РПЛ
Игорь Егоров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Химки
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