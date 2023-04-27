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Асхабадзе: «Общение судейского комитета с одним «Спартаком» было ошибкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о проблеме с судейством в чемпионате России.

На общее собрание, которое состоялось 26 апреля в Москве, был приглашен глава российского судейства Павел Каманцев.

— В чем были ваши претензии, вопросы главе судейства?

— Это ряд вопросов, которые интересуют не только наш, но и другие клубы. Система назначений, вопросы трактовок — конкретный пример: когда на семинарах приводят моменты и говорят, что это фол, это пенальти, все это запоминают, а в игре трактовка другая, а у ЭСК — третья. Интересно было, как устроена в департаменте система пряников — как устроена система мотивации. В прошлом году была увеличена оплата труда судей, это было решение клубов, а вот какие наказания существуют?

— Вы удовлетворены ответами?

— Не до конца, потому что не на все вопросы получил ответы. Но нам было сказано, что глава судейства вместе с сотрудниками будет посещать все клубы, которые этого захотят. Потому что общаться с одним клубом, на мой взгляд, было ошибкой.

— Имеете в виду посещение «Спартака»?

— Да. Мне было сказано, что приедут ко всем. И на таких встречах обсудить те или иные решения, задать вопросы. Такого рода встречи будут, будем ждать, — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

После 24 туров «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте в РПЛ. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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