Маслов: «Тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги выступления команды в завершившемся чемпионате России.

«Думаю, тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака». Скорее удовлетворительный результат, потому что до последнего претендовали на второе место. Наше желание — побеждать», — цитирует Маслова «Чемпионат».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23. Чемпионом России пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.