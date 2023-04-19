Орлов: «Про Гогниева говорили, что он придумал какие-то хороводы, а на проверке оказалось — король-то голый!»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере «Сочи» Вадиме Гаранине и экс-главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Гаранина даже не надо упоминать в контексте сравнения с Бердыевым. Кто Гаранин, и кто Бердыев? Пусть он докажет, пусть выведет «Енисей» в РПЛ. Он с «Сочи» обыграл разобранный «Локомотив» 4:0 и повысил свой рейтинг. Почему? Он ведь даже в четверку не попал с «Енисеем» в прошлом сезоне. Та же история у Спартака Гогниева. «Алания» тоже никуда не попала, но о нем начали говорить, что он придумал какие-то хороводы на стандартах, беготню. А на проверке оказалось — король-то голый! С точки зрения футбола», — приводит Sport24 слова Орлова.

Гаранин был уволен из «Сочи» в начале ноября 2022 года, а Гогниев покинул пост главного тренера «Химок» 3 апреля.