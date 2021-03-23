Габулов — об Оличе: «Отсутствие опыта самостоятельной работы на высшем уровне вызывает опасения»
Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.
«Видимо, зимой руководство ЦСКА еще возлагало надежду на то, что Гончаренко сможет справиться с поставленной задачей и побороться за чемпионство и за Лигу чемпионов. Но на сегодняшний день потенциала у этого сотрудничества клуб не видит.
Конечно, мы все привыкли, что в ЦСКА редко меняются тренеры. А если и происходит отставка, то новым специалистом назначается человек с бэкграундом. Мы знаем Олича как прекрасного футболиста, который многое сделал для армейского клуба, но отсутствие опыта самостоятельной работы на высшем уровне вызывает опасения. Да, Олич был помощником главного тренера в сборной Хорватии, которая показывает хорошие результаты на международной арене. Но, во-первых, он не работал самостоятельно, во-вторых, не принимал решения на таком уровне под постоянным прессингом со стороны СМИ и болельщиков.
Перед ЦСКА всегда стоят самые амбициозные задачи. Насколько Ивица готов их решать — не знает никто. Но в руководстве армейцев наверняка оценили риски и приняли это решение осознанно», — сказал Габулов «СЭ».
23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем. В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
(Данил Алешин)
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