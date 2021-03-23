«Гамбург» пожелал Оличу удачи в ЦСКА

«Гамбург» в Twitter пожелал экс-игроку команды Ивицу Оличу удачи в ЦСКА.

Сегодня, 23 марта, московский клуб объявил о назначении 41-летнего хорвата на пост главного тренера.

«Удачи, Иви», — говорится в сообщении.

Олич играл в составе ЦСКА с 2003 по 2006 год, поле чего перешел в «Гамбург», где выступал с 2007 по 2009 год. В 2015-м футболист вернулся в немецкий клуб и отыграл еще сезон.