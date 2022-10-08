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8 октября, 12:17

Ринат Билялетдинов считает, что победа «Краснодара» над «Ростовом» выгодна «Зениту»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

По словам экс-тренера «Рубина», победа «Краснодара» в этом противостоянии может сыграть на руку «Зениту».

«У них разные игровые конструкции, но и та, и другая исходит из наличия в составе определенных исполнителей и их притертости между собой. «Ростов» и «Краснодар» показывают привлекательный футбол, стараются много созидать. Ожидаю интересного матча. С точки зрения интриги чемпионата хочется, чтобы подопечные Валерия Карпина одержали победу, чтобы не отпускать «Зенит» далеко. Но если победит «Краснодар», то обострится борьба в верхней части турнирной таблицы. Успех «быков» в матче с «Ростовом» будет на руку «Зениту», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

«Ростов» с 22 очками занимает третье место в РПЛ, «Краснодар» — 5-й с 21 очком.

Матч команд запланирован 9 октября. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-uspeh-krasnodara-v-matche-s-rostovom-budet-na-ruku-zenitu
Ринат Билялетдинов
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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