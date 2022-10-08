Ринат Билялетдинов считает, что победа «Краснодара» над «Ростовом» выгодна «Зениту»

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

По словам экс-тренера «Рубина», победа «Краснодара» в этом противостоянии может сыграть на руку «Зениту».

«У них разные игровые конструкции, но и та, и другая исходит из наличия в составе определенных исполнителей и их притертости между собой. «Ростов» и «Краснодар» показывают привлекательный футбол, стараются много созидать. Ожидаю интересного матча. С точки зрения интриги чемпионата хочется, чтобы подопечные Валерия Карпина одержали победу, чтобы не отпускать «Зенит» далеко. Но если победит «Краснодар», то обострится борьба в верхней части турнирной таблицы. Успех «быков» в матче с «Ростовом» будет на руку «Зениту», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

«Ростов» с 22 очками занимает третье место в РПЛ, «Краснодар» — 5-й с 21 очком.

Матч команд запланирован 9 октября. Начало — в 19.00 мск.