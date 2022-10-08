Вилков назвал трех лучших судей РПЛ на данный момент

Бывший российский арбитр Михаил Вилков поделился мнением о том, кто является лучшим судьей РПЛ на данный момент.

«Я выделю троих. Влад Безбородов показывает стабильную, качественную работу, несмотря на возраст. Павел Кукуян — сильно прибавил. Он готов отработать любой матч. Ему спокойно доверяют большие матчи и дерби. Отмечу и Кирилла Левникова, он тоже неплохо смотрится», — приводит слова Вилкова Sport24.

Безбородов будет работать на матче «Торпедо» — «Нижний Новгород» в рамках 12-го тура РПЛ. Кукуян обслужит встречу между «Факелом» и «Зенитом», Левников — ЦСКА — «Динамо».