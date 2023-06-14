Роша назвал Кордобу самым сильным нападающим РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает футболиста «Краснодара» Джона Кордобу самым сильным нападающим РПЛ.

«Самый сильный нападающий РПЛ — Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Федор всегда играет за мою команду на тренировках», — приводит «РБ Спорт» слова Роши.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Кордобы 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 10 голевыми передачами.