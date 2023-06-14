Стало известно, когда Гаврилова выпишут из больницы

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал «СЭ» о состоянии экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова.

«У Гаврилова все идет хорошо, восстановление идет нормально. Его выпишут, скорей всего, только после двадцатых чисел июня. Так что будем надеяться на лучшее», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее Гаврилов для «СЭ» рассказал о состоянии после операции на сонной артерии.