Агент Щенникова: «О продлении контракта будем разговаривать с ЦСКА ближе к лету»

Футбольный агент Сергей Пушкин поделился мнением о будущем защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Если люди заинтересованы, они всегда предложат. Будем разговаривать ближе к лету, как я понимаю. Ближе к окончанию чемпионата появится понимание. С руководством у нас отличные отношения. Оно нормально воспринимает ту ротацию, которая есть на текущий момент. Георгий спокойно относится к конкуренции, не опускает руки. Никаких обид, никаких вопросов нет.

Во второй части сезона, после сборов, будет понимание. У него же не было возможности полноценно пройти летние сборы в связи с травмой. А уже после сборов главный тренер будет решать. Если и есть клубы, которым интересен Георгий, то они нам абсолютно неинтересны, потому что приоритет — остаться в ЦСКА», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

31-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Щенников сыграл за армейцев три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

ЦСКА в 17 матчах набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (42 очка).