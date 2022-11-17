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Агент Щенникова: «О продлении контракта будем разговаривать с ЦСКА ближе к лету»

Агент Щенникова поделился мнением о будущем защитника ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Сергей Пушкин поделился мнением о будущем защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Если люди заинтересованы, они всегда предложат. Будем разговаривать ближе к лету, как я понимаю. Ближе к окончанию чемпионата появится понимание. С руководством у нас отличные отношения. Оно нормально воспринимает ту ротацию, которая есть на текущий момент. Георгий спокойно относится к конкуренции, не опускает руки. Никаких обид, никаких вопросов нет.

Во второй части сезона, после сборов, будет понимание. У него же не было возможности полноценно пройти летние сборы в связи с травмой. А уже после сборов главный тренер будет решать. Если и есть клубы, которым интересен Георгий, то они нам абсолютно неинтересны, потому что приоритет — остаться в ЦСКА», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

31-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Щенников сыграл за армейцев три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

ЦСКА в 17 матчах набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (42 очка).

Источник: РБ Спорт
Георгий Щенников
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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