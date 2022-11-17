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Агент Обухова заявил, что футболист готов быть основным нападающим команды

Алина Савинова
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Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, заявил, что футболист готов заменить Владимира Сычевого в случае его ухода из клуба.

«Конечно, он готов быть основным нападающим. Думаю, уход Сычевого — вопрос времени, он — одно из открытий текущего чемпионата. Володя же более чем уверен, что стыдно за него не будет. Не беру на себя ответственность заявлять, что станет полноценной заменой Сычевого, но картины точно не испортит», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Также он ответил на вопрос, набрал ли 30-летний форвард оптимальную форму.

«Оптимальная форма будет, когда он наберет игровой тонус. Все приходит через матчи. На сборах будут игры, после них можно будет разговаривать. Возможно, Владимир даже не поедет в отпуск, чтобы заниматься индивидуально и к зимним сборам подойти в полной готовности», — добавил агент.

Напомним, что 19 июля 2021 года Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Летом 2022 года ему продлили дисквалификацию на полгода.

17 октября Обухов возобновил тренировки с «Оренбургом». Срок его отстранения действует до 17 декабря 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-vozmozhno-vladimir-dazhe-ne-poedet-v-otpusk-chtoby-zanimat-sya-individual-no/
Владимир Обухов
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