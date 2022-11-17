Представитель Игнатьева считает, что футболист реанимировал карьеру в «Локомотиве»

Представитель нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал о переходе игрока из «Рубина».

— Как стал возможен переход Ивана Игнатьева в «Локомотив»?

— Мне позвонил Томас Цорн. Сказал, что главный тренер очень заинтересован в подписании Игнатьева, помнит его еще по периоду игры за «Краснодар». В итоге интерес и желание тренера «Локомотива» стали определяющими факторами принятого нами решения. Хотя на тот момент у нас была активная фаза переговоров с сербским «Партизаном» и несколькими турецкими клубами.

— Иван реанимировал карьеру в «Локомотиве»?

— Однозначно реанимировал. Могу с уверенностью об этом сказать! За первый месяц в «Локомотиве» он набрал лучшую форму с момента перехода из «Краснодара» в «Рубин».

— С чем это связываете?

— С поддержкой тренера и коллектива — времени на какую-либо адаптацию не понадобилось. Возможно, он не так много забил, но посмотрите на объем, который он выполняет стабильно в каждой игре.

— Повлияла ли как-то смена руководства на положение Ивана в команде?

— Нет, конечно. Он был игроком стартового состава и при Комппере, и при Циннбауэре, и при Федорове. Хотя линия нападения, на мой взгляд, самая конкурентная в «Локомотиве» на текущий момент.