Агент рассказал об интересе клубов из Португалии к российским футболистам

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос «СЭ» об интересе клубов из Португалии к российским игрокам.

«В Португалии интерес к российским игрокам сохраняется. Но на рынке спад. Все клубы переживают экономический кризис. Во всей Европе очень сильный кризис, поэтому клубы аккуратно ведут трансферы. По сравнению с прошлым годом есть большие изменения. Все клубы Португалии следят за российскими футболистами. Но другой момент — экономические возможности», — сказал Барбоза «СЭ».

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.