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Сегодня, 13:00

Агент Вендела: «Есть интерес от многих команд. Давайте подождем позиции «Зенита»

Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — сказал Барбьери «СЭ».

Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что футболист перейдет в «Эвертон» или «Наполи».

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах. Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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