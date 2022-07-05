Агент Вендела: «Есть интерес от многих команд. Давайте подождем позиции «Зенита»
Агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в клубе.
«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции «Зенита». Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — сказал Барбьери «СЭ».
Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что футболист перейдет в «Эвертон» или «Наполи».
В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах. Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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