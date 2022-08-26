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Агент Сафонов: «Сейчас не вижу логики в трансфере Захаряна в «Челси»

Агент Сафонов прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Если заберут, то ради Бога, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем». — Будет ли Арсен играть? Это уже второй вопрос. Вроде, из Англии сейчас все, кто связан с Абрамовичем, уезжают. Сейчас не вижу логики в трансфере Захаряна в «Челси». Английские клубы пророссийски настроены. Как там и что будет, не знаю. Нужно обращаться к агенту полузащитника. Мне не корректно комментировать чужого игрока. Я с уважением отношусь к другим агентам, которые его ведут», — сказал он.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-seychas-ne-vizhu-logiki-v-transfere-zakharyana
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
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Факел – Спартак
 - : -
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 - : -
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Урал – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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