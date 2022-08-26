Агент Сафонов: «Сейчас не вижу логики в трансфере Захаряна в «Челси»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Если заберут, то ради Бога, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем». — Будет ли Арсен играть? Это уже второй вопрос. Вроде, из Англии сейчас все, кто связан с Абрамовичем, уезжают. Сейчас не вижу логики в трансфере Захаряна в «Челси». Английские клубы пророссийски настроены. Как там и что будет, не знаю. Нужно обращаться к агенту полузащитника. Мне не корректно комментировать чужого игрока. Я с уважением отношусь к другим агентам, которые его ведут», — сказал он.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.