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Сегодня, 12:47

Захарян будет получать в «Челси» около 1,5 миллиона евро в год

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны подробности возможного контракта полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», 19-летний россиянин заключит соглашение до 2028 года и будет получать 1,25 миллиона фунтов (около 1,5 миллиона евро).

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо».

В текущем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://t.me/offsider/4419
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
5
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