Игроки «Нижнего Новгорода» включили Агаларова и Клаудиньо в число лучших в РПЛ

Футболисты «Нижнего Новгорода» назвали форварда «Уфы» Гамида Агаларова и полузащитника «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата нижегородцы по три раза поставили Агаларова и Клаудиньо на первое место.

Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата-2021/22 с 19 голами. Клаудиньо в первом сезоне в России помог «Зениту» стать чемпионом в четвертый раз подряд.

«Нижний Новгород»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».