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Футболисты основного состава «Динамо» возложили цветы на могилу Яшина

15:47
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Основной состав «Динамо» почтил память своего прославленного вратаря Льва Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище, сообщается в официальном Twitter клуба.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

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