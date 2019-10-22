Футболисты основного состава «Динамо» возложили цветы на могилу Яшина

Основной состав «Динамо» почтил память своего прославленного вратаря Льва Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище, сообщается в официальном Twitter клуба.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Вратарь выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

Основной состав #Динамо почтил память величайшего вратаря в истории футбола Льва Ивановича Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище pic.twitter.com/xgQJC7dHZD — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 22, 2019

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