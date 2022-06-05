Футболисты «Ахмата» выбрали Уткина лучшим футболистом сезона РПЛ

Футболисты «Ахмата» отдали победу полузащитнику своей команды Даниилу Уткину при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата одноклубники поставили хавбека, арендованного у «Краснодара», трижды на первое место, один раз на второе и еще трижды на третье.

Также популярен в «Ахмате» выбор форварда «Уфы», лучшего бомбардира чемпионата (19 голов) Гамида Агаларова.

Сам Уткин назвал такую тройку: Клаудиньо («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи») и Агаларов.

«Ахмат»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика Даниила Уткина — на его странице.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».