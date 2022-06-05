Иван Миладинович покидает «Нижний Новгород» и возвращается в «Сочи»

Центральный защитник Иван Миладинович покидает «Нижний Новгород» после окончания арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний сербский футболист возвращается в «Сочи».

«Мы благодарим Ивана за бойцовские качества, за работу, проделанную в составе ФК «НН». Отдельно отметим, что Иван — по-настоящему командный человек, готовый поддержать и прийти на помощь каждому. Спасибо за все. Всех благ тебе! Успехов в футболе!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Миладович провел за «Нижний Новгород» 15 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне.

Нижегородский клуб в сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.