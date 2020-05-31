РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Футболисты «Ахмата» тренируются в двухразовом режиме

14:18
Теги:

После продолжительной паузы в чемпионате футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам, сообщает Instagram клуба.

Футболисты команды тренируются два раза в день. Утром — исключительно беговая работа. К сожалению, из-за вынужденной обязательной меры говорить о полноценных тренировках пока не приходится. На первом этапе тренерский штаб распределяет футболистов по группам, сами тренировки проходят с соблюдением дистанционных мер.

Перед началом занятий клубный врач замеряет температуру игроков и персонала, так же перед выходом на поле все дезинфицируют руки.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир