Футболисты «Ахмата» тренируются в двухразовом режиме

После продолжительной паузы в чемпионате футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам, сообщает Instagram клуба.

Футболисты команды тренируются два раза в день. Утром — исключительно беговая работа. К сожалению, из-за вынужденной обязательной меры говорить о полноценных тренировках пока не приходится. На первом этапе тренерский штаб распределяет футболистов по группам, сами тренировки проходят с соблюдением дистанционных мер.

Перед началом занятий клубный врач замеряет температуру игроков и персонала, так же перед выходом на поле все дезинфицируют руки.