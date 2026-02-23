Футболист «Спартака» Дмитриев получил травму голеностопа

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что полузащитник команды Игорь Дмитриев травмировался в товарищеском матче против «Елимая» на зимних сборах.

Игра прошла в понедельник, 23 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава. Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря», — приводит Metaratings.ru слова Зеленова.

В сезоне-2025/26 21-летний полузащитник провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач. Он присоединился к московской команде летом 2024 года.