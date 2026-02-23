Футболист «Спартака» Дмитриев получил травму голеностопа
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что полузащитник команды Игорь Дмитриев травмировался в товарищеском матче против «Елимая» на зимних сборах.
Игра прошла в понедельник, 23 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
«Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава. Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря», — приводит Metaratings.ru слова Зеленова.
В сезоне-2025/26 21-летний полузащитник провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач. Он присоединился к московской команде летом 2024 года.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|14:00
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|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
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|6.09
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|7.09
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|П
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Юрий Горшков
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Лечи Садулаев
Ахмат
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|
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Маркиньос
Спартак
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|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
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|2
|1
|0
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