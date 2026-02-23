Бывший тренер «Краснодара» Ивич поздравил клуб с 18-летием и пожелал ему больших побед

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил клуб с днем рождения.

22 февраля исполнилось 18 лет со дня основания «Краснодара».

«Поздравляю клуб с 18-летием. Мои самые лучшие пожелания «Краснодару». Желаю клубу больших побед», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Сербский специалист возглавлял «Краснодар» с января 2023 года по март 2024-го. Под его руководством «быки» финишировал на шестом месте в РПЛ в сезоне-2022/23. На момент ухода Ивича «Краснодар» занимал второе место в РПЛ-2023/24.