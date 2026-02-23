Семак — об аренде Дурана в «Зенит»: «Мы ничем не рискуем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что сделка по форварду «Аль-Насра» Джону Дурану может стать выгодной как для питерской команды, так и для самого игрока.

9 февраля сине-бело-голубые объявили о переходе 22-летнего колумбийца на правах аренды. Футболист будет выступать за «Зенит» под 9-м номером.

«Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берем его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира», — приводит «Чемпионат» слова Семака.

С июля 2025 года Дуран играл на правах аренды за «Фенербахче». Ранее он также выступал за «Энвигадо», «Чикаго Файр» и «Астон Виллу». На его счету 3 гола в 17 матчах в сборной Колумбии.