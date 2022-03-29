Дмитрий Комбаров ответил на вопрос, надо ли наказывать детей ремнем

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» поделился мнением о воспитанием детей.

— Твой отец отдал тебя с братом в детстве в разные виды спорта: ушу, кикбоксинг, футбол, спортивная гимнастика. Как вы все это совмещали?

— У нас не было детства, потому что мы занимались в разных секциях. А еще совмещали кружки со школой. Мы проезжали такие расстояния — от Сокольников до Подольска. Детей нужно отдавать в разные спортивные секции для развития гибкости, характера и так далее. Поэтому отец нас и отдал в несколько кружков. Но именно футболом мы решили заниматься. Когда нам было 11-12 лет, мы не успевали во все кружки. Папа дал нам выбор. И он пал на футбол.

— Ты своего ребенка наказываешь ремнем?

— Нет. Я перед своей дочкой таю. У нас мама более строгая, я по отношению к ней более мягкий.

— Современных детей нужно наказывать ремнем?