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Сегодня, 15:46

Почетный президент РФС Колосков шокирован суммами выплат агентам в России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на публикацию отчета о выплатах агентам и посредникам со стороны российских клубов в 2021 году.

Сегодня, 29 марта РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками, согласно которому общая сумма выплат со стороны российских клубов посредникам в 2021 году составила 1,11 миллиарда рублей, 23,38 миллиона евро и 143,5 тысячи долларов.

«Цифра в миллиард рублей для агентов шокирует! Плохо то, что им реально платят много, нет регулирующих документов и среди посредников абсолютно непонятные люди. В моем понимании, нужен четкий и жесткий регламент, который будет курировать этот вопрос.
Порядок будет только с такими документами. Сейчас клубы платят столько, сколько считают нужным. К сожалению, такие посредники есть везде: в сельском хозяйстве, спорте, промышленности и так далее, да где их только нет», — приводит РИА «Новости» слова Колоскова.

По итогам 2021 года больше всех на услуги посредников потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220329/koloskov-1780693966.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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