Почетный президент РФС Колосков шокирован суммами выплат агентам в России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на публикацию отчета о выплатах агентам и посредникам со стороны российских клубов в 2021 году.

Сегодня, 29 марта РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками, согласно которому общая сумма выплат со стороны российских клубов посредникам в 2021 году составила 1,11 миллиарда рублей, 23,38 миллиона евро и 143,5 тысячи долларов.

«Цифра в миллиард рублей для агентов шокирует! Плохо то, что им реально платят много, нет регулирующих документов и среди посредников абсолютно непонятные люди. В моем понимании, нужен четкий и жесткий регламент, который будет курировать этот вопрос.

Порядок будет только с такими документами. Сейчас клубы платят столько, сколько считают нужным. К сожалению, такие посредники есть везде: в сельском хозяйстве, спорте, промышленности и так далее, да где их только нет», — приводит РИА «Новости» слова Колоскова.

По итогам 2021 года больше всех на услуги посредников потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).