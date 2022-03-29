Стало известно, каким маршрутом «Динамо» отправится в Краснодар

«Динамо» отправится на матч с «Краснодаром» через Ставрополь

По данным «СЭ», «Динамо» отправится на следующий выездной матч РПЛ с «быками» через Ставрополь.

После перелета в этот город команда на автобусе отправится в Краснодар. Напомним, что аэропорт этого города временно закрыт.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Динамо» пройдет 3 апреля, начало в 14.00.