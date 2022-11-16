Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что в клубе готовы к уходу Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого в другую команду зимой. Сообщалось, что «Црвена Звезда» проявляет интерес к игроку.

«Конечно, мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода. Мы располагаем хорошим подбором игроков в группе атаки и спокойно сможем заменить его. У нас есть Обухов, Воробьев, Мансилья, Оганесян и Гуциев. Мы не паникуем. Спокойно работаем и наблюдаем за ситуацией вокруг Володи», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Оренбург» 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две голевые передачи.