8 мая, 16:16

Футболист «Факела» Брахими сравнил Москву и Париж

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими назвал Москву прекрасным городом.

«Я был в Париже и в Москве. Я не могу сказать, что они похожи, полностью разные. Это два прекрасных города. В Москве есть историческая часть города, также есть и современная. В этом шарм города», — цитирует Брахими ТАСС.

26-летний француз выступает за воронежский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Ранее Брахими играл за болгарские «Ботев», «Пирин», «Нефтохимик» и «Царско Село», а также за французский «Волькс-ан-Велин».

После 27 туров воронежцы с 16 очками замыкают турнирную таблицу РПЛ. Команда Игоря Шалимова на 7 очков отстает от зоны стыковых матчей. В заключительных турах «Факел» сыграет с «Локомотивом» (11 мая), «Пари НН» (17 мая) и «Крыльями Советов» (24 мая).

Источник: ТАСС
  • Vadim A

    Нашли кого спрашивать , он читать -то наверное даже не умеет

    08.05.2025

  • zg

    Офигенно "сравнил"

    08.05.2025

