Быстров назвал заслуженной победу Аршавина в голосовании за лучшего футболиста России XXI века: «У него была яркая карьера»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое место Андрея Аршавина в голосовании за лучшего футболиста России XXI века.

«Я согласен с тем, что Андрей Аршавин стал лучшим футболистов России XXI века. У него была яркая карьера. Он провел много замечательных матчей за «Зенит», «Арсенал» и сборную Россию. Считаю, что он заслуженно победил в этом опросе», — сказал Быстров «СЭ».

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.