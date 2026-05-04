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4 мая, 10:15

Дзюба — о лучшем нападающем РПЛ: «В каких-то аспектах я до сих пор лучший. Но если брать всецело, это Даку»

Алина Савинова

Футболист «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим нападающим в чемпионате России.

«Нет, ну я в каких-то аспектах до сих пор лучший, наверное. Если взять там... В единоборствах, верховых, в сохранении мяча, наверное, до сих пор лучший. А так в целом... Конечно, с возрастом движения меньше стало», — сказал футболист в новом выпуске FONTour.

По мнению 37-летнего Дзюбы, лучшим нападающим РПЛ на данный момент является Мирлинд Даку из «Рубина».

«Если брать всецело, то для меня это, наверное, все-таки Даку. Понятно, он сейчас не в форме, много пропустил — габаритный нападающий, тяжелее набирать форму. Но если так взять, то лучший центрфорвард — это Мирлинд Даку», — добавил игрок «Акрона».

За карьеру Дзюба провел 470 матчей в РПЛ, в которых забил 177 голов. За «Акрон» он выступает с 2024 года.

Даку играет в России за «Рубин» с 2023 года. Всего он принял участие в 76 матчах чемпионата России, отметившись 35 голами.

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Артем Дзюба
Мирлинд Даку
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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