Дзюба — о лучшем нападающем РПЛ: «В каких-то аспектах я до сих пор лучший. Но если брать всецело, это Даку»

Футболист «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим нападающим в чемпионате России.

«Нет, ну я в каких-то аспектах до сих пор лучший, наверное. Если взять там... В единоборствах, верховых, в сохранении мяча, наверное, до сих пор лучший. А так в целом... Конечно, с возрастом движения меньше стало», — сказал футболист в новом выпуске FONTour.

По мнению 37-летнего Дзюбы, лучшим нападающим РПЛ на данный момент является Мирлинд Даку из «Рубина».

«Если брать всецело, то для меня это, наверное, все-таки Даку. Понятно, он сейчас не в форме, много пропустил — габаритный нападающий, тяжелее набирать форму. Но если так взять, то лучший центрфорвард — это Мирлинд Даку», — добавил игрок «Акрона».

За карьеру Дзюба провел 470 матчей в РПЛ, в которых забил 177 голов. За «Акрон» он выступает с 2024 года.

Даку играет в России за «Рубин» с 2023 года. Всего он принял участие в 76 матчах чемпионата России, отметившись 35 голами.

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