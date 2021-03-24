Фурса ответил тем, кто считает его зенитовцем

Руководитель департамента инспектирования РФС и экс-арбитр премьер-лиги Сергей Фурса в интервью «СЭ» рассказал, как готовят судей в Санкт-Петербурге, и стоит ли считать его зенитовцем.

— Не открою вам секрет, вы сами об этом наслышаны: вас называют зенитовцем. Что можете сказать в ответ?

— Я не могу поменять мнение людей, которые решили так меня называть. Возможно, это связано с тем, что работал в клубе, в интернате. Но сегодня я в форме Российского футбольного союза и делаю все, чтобы развивать футбол в России на том направлении, которое мне поручено. Знаю многих людей в офисе РФС — спартаковцев, цеэсковцев... Они симпатизируют командам или в прошлом были связаны с ними. РФС — это своего рода сборная России, это союз людей, которые пришли развивать футбол в России в целом. Не обращаю внимания на разговоры, говорю совершенно искренне. Просто делаю свое дело. Когда был в «Зените», честно выполнял свою работу там. Мне не за что стыдиться. Могу только гордиться тем, что меня пригласили в РФС.

— Откуда столько судей в Санкт-Петербурге? В премьер-лиге уже семь арбитров из этого города.

— История интересная.

— Один известный актер даже песню на эту тему сочинил. Слышали, наверное?

— Ну сочинил и сочинил...

— Так откуда судьи?

— При федерации футбола Санкт-Петербурга существует школа молодого арбитра, в рамках которой есть программа «Таланты и наставники». Материально-техническую базу и финансирование для полноценной деятельности предоставляет федерация. Мы собрали единомышленников, в прошлом судей. Они захотели помочь развиваться молодым арбитрам. Им это интересно, у них есть педагогические навыки, навыки наставничества. Арбитры, которые появились в городе — это результат многолетней работы.

(Александр Бобров)

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