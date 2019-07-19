ФСИН: Кокорин и Мамаев сидят в образцовой колонии, в ней никого не бьют

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в образцовой колонии, в которой заключенных не бьют. Об этом сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко. По его словам, информация о пытках в ней не соответствует правде.

Ранее появилась информация, что заключенных колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области, где содержатся футболисты, бьют сотрудники учреждения. Информацию об этом обнародовал Валентин Соколов, отбывавший наказание в колонии.

- Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация, - цитирует "РИА Новости" Максименко.