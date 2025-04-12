«Оренбург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

По итогам 23-х туров чемпионата России оренбургский клуб набрал 14 очков и занимает последнее 16 место в турнирной таблице. Армейцы с 44 баллами идут на четвертой строчке премьер-лиги.

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