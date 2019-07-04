"Фратрия" объявила об отмене бойкота посещения матчей "Спартака" на Кавказе

Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" объявила об отмене бойкота посещения матчей красно-белых на Кавказе, сообщает официальная группа Вконтакте.

"Перед началом сезона 2019/20 Совет Фратрии принял решение об отмене бойкота кавказских выездов. Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков. Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой. Спасибо всем тем, кто несмотря ни на что придерживался позиции движения все эти годы. Сила в Единстве!" – говорится в заявлении "Фратрии".

Ранее с похожим заявлением выступили болельщики ЦСКА. Фанаты красно-синих отказывались ездить на игры на Кавказе в течение девяти лет.

Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе