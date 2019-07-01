Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение матчей на Кавказе

Instagram-аккаунт фанатов ЦСКА Red-Blue World сообщил об отмене бойкота на посещение матчей армейцев на Кавказе. Отмечается, что болельщики красно-синих отказывались ездить на игры в данном регионе в течение девяти лет.

"Спустя девять лет, бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами отменен! В преддверии нового сезона активными болельщиками ЦСКА была проведена встреча, на которой было принято:

1. Отменить бойкот на матчах в Кавказском регионе!

2. Организовать гостевой сектор для активной поддержки команды!

Решение не было единогласным, некоторые олдовые болельщики высказались за продолжение бойкота. Мы полностью понимаем их позицию и с большим уважением отнесемся к решению болельщиков, кто захочет продолжить бойкот.

Вместе с тем мы уверены, что наша молодая команда должна ощущать дыхание трибун и поддержку своих болельщиков на каждом домашнем и выездном матче.

Будьте аккуратнее и не забывайте о правилах безопасности на выездных играх", – написанов заявлении болельщиков ЦСКА.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020