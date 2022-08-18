Франко Камоцци заявил, что в «Адана Демирспор» Дзюба может стать звездой турецкого чемпионата

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Артем Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге. В «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым игроком и звездой турецкого чемпионата, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также отметил, что Дзюба будет востребован в Турции, если постарается усиленно тренироваться.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.