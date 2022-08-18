Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:07

Франко Камоцци заявил, что в «Адана Демирспор» Дзюба может стать звездой турецкого чемпионата

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Артем Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге. В «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым игроком и звездой турецкого чемпионата, если команда будет играть в подходящий для Артема футбол», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также отметил, что Дзюба будет востребован в Турции, если постарается усиленно тренироваться.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-adana-demirspor-dzyuba-mozhet-stat-zvezdoj-turetskogo-chempionata/
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред шиповника. Мнение эксперта
«Динамо» Киев почти без шансов на Лигу чемпионов, «Маккаби» творит историю. Главные события в отборе ЛЧ
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Дзюба будет играть в Турции. Этот трансфер должен обрадовать даже хейтеров
Лоза — о переходе Дзюбы в «Адана Демиспор»: «После выступления за «Зенит», где же еще можно играть?»
Петржела — о переходе Дзюбы в «Демирспор»: «Артем может многому научиться у Балотелли»
В «Адана Демирспор» подтвердили подписание контракта с Дзюбой
Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор»
Сможет ли Дзюба превзойти Балотелли? Сколько Артем забьет в Турции? Адекватная ли у него будет зарплата? Мнение эксперта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков рассказал, что после игры Кубка России проблем с газоном на «Арене Химки» не будет

Лоза — о переходе Дзюбы в «Адана Демиспор»: «После выступления за «Зенит», где же еще можно играть?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости