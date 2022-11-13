Франко Камоцци считает, что Пруцев может стать большим футболистом

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника красно-белых Данила Пруцева в текущем сезоне чемпионата России.

«Данил Пруцев — абсолютный талант. Я счастлив, что он вчера сумел забить гол в дерби. Если он останется таким же скромным и будет усердно работать, то он сможет достичь высокого уровня. Пруцев может стать большим футболистом. Теперь для него начинается трудное время: как только о вас начинают говорить, вам нужно работать еще с большим усердием. Надеюсь, у него все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Пруцев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за московский клуб в РПЛ. На его счету 1 гол и 3 результативные передачи.