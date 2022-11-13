Булыкин: «Ради «Локомотива» не будут расширять РПЛ, если клуб вылетит в первую лигу»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил возможность вылета железнодорожников из РПЛ.

После 17-и туров клуб занимает 14-е место с 13 очками.

«Думаю, что до вылета «Локомотива» не должно дойти. Сейчас придет новый тренер, который подготовит команду. Подбор футболистов — хороший, явно не для вылета в первую лигу. Надеюсь, что исправят ситуацию, если будут правильные действия руководства и тренерского штаба. У «Локомотива» хороший состав, кроме 3-4 человек, которые попали туда непонятно как. Если «Локо» все же вылетит из РПЛ, то ради клуба не будут расширять лигу», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В истории чемпионатов России осталось только три команды, которые никогда не покидали элитный дивизион, — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».