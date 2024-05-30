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Камоцци: «Слишкович может быть востребован в РПЛ после ухода из «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уходе Владимира Слишковича из клуба.

«Безусловно, сложно быть ассистентом, когда ты уже побывал в роли главного тренера. Не знаю, почему Слишкович ушел, но, может, это повлияло на его решение. Что касается его будущего, то, думаю, после ухода из «Спартака» он может быть востребован в РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года в роли ассистента Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца Слишкович исполнял обязанности главного тренера, под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в РПЛ.

Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/25.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Франко Камоцци
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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