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Осинькин не исключил, что Коваленко может перейти из «Зенита» в «Крылья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, может ли полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вернуться в самарский клуб.

«Мы тоже слышали, что Коваленко хотел бы получать больше игрового времени. Мы хотели бы вернуть к себе многих футболистов. Они дали бы нам глубины и мастерства. Если бы это было возможным, мы сделали бы все. Но не знаем, как на это смотрят другие. Он игрок «Зенита», только этому клубу надо принимать решение, как дальше развивать футболиста», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Также тренер «Крыльев» отметил, что молодым футболистам надо давать игровую практику, так как они еще не сформировались.

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Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

За «Крыльях Советов» Коваленко играл в сезонах-2021/22 и 2022/23. Всего он провел в составе команды 42 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Профессиональную карьеру полузащитник начал в московском «Чертаново».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Игорь Осинькин
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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