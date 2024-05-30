Осинькин не исключил, что Коваленко может перейти из «Зенита» в «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, может ли полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вернуться в самарский клуб.

«Мы тоже слышали, что Коваленко хотел бы получать больше игрового времени. Мы хотели бы вернуть к себе многих футболистов. Они дали бы нам глубины и мастерства. Если бы это было возможным, мы сделали бы все. Но не знаем, как на это смотрят другие. Он игрок «Зенита», только этому клубу надо принимать решение, как дальше развивать футболиста», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Также тренер «Крыльев» отметил, что молодым футболистам надо давать игровую практику, так как они еще не сформировались.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

За «Крыльях Советов» Коваленко играл в сезонах-2021/22 и 2022/23. Всего он провел в составе команды 42 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Профессиональную карьеру полузащитник начал в московском «Чертаново».