Камоцци: «Бонгонда — классный футболист, у него есть качество»
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.
«Бонгонда — классный футболист, у него есть качество. Но это только первые матчи. Слишком рано говорить о том, поможет ли он команде в борьбе за чемпионство», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Конголезский нападающий перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист заключил с клубом соглашение до лета 2026 года. В составе красно-белых Бонгонда провел 3 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
|0
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|0
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|4.08
|20:00
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Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
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|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
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|6.08
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Зенит – Динамо
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|6.08
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Сочи – Ахмат
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Зенит
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
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|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
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|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
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Ахмат
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|1
|0
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Милан Гайич
ЦСКА
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|1
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