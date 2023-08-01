Камоцци: «Бонгонда — классный футболист, у него есть качество»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о новичке «Спартака» Тео Бонгонда.

«Бонгонда — классный футболист, у него есть качество. Но это только первые матчи. Слишком рано говорить о том, поможет ли он команде в борьбе за чемпионство», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Конголезский нападающий перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист заключил с клубом соглашение до лета 2026 года. В составе красно-белых Бонгонда провел 3 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.