Вратарь «Балтики» Латышонок: «Нет большой разницы между первой лигой и РПЛ»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о различиях между РПЛ и первой лигой.

«Почувствовал ли большую разницу между Первой лигой и РПЛ? Большой разницы нет. Есть разница в классе игроков — в премьер-лиге более техничные футболисты, более мастеровитые. Но в целом все то же самое. Плюс мы неплохо готовы и физически, и психологически к этой лиге», — сказал Латышонок «РБ Спорт».

«Балтика» по итогам прошлого сезона вернулась в РПЛ. В первых двух турах калининградский клуб потерпел два поражения.