Британский журналист: «Глядя на нынешний «Челси», не представляю, что бы там делал Захарян»

Британский журналист Пол Браун считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог бы заиграть в нынешнем «Челси».

«Глядя на нынешний «Челси», складывается ощущение, что игроков линии атаки слишком много. Не представляю, что бы там делал Захарян. Хорошо, что его переход не состоялся, потому что в команде и так большие проблемы с распределением игрового времени между футболистами. Арсен бы не пригодился «синим», потому что там целая очередь в состав», — приводит «РБ Спорт» слова Брауна.

Захарян не перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны лондонского клуба. Сделку не удалось совершить в нынешних условиях.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 7 игр, отметился одним голом и одной результативной передачей.