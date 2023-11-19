Франко Камоцци: «Лучшие игроки первого круга РПЛ — Ежов, Сергеев и Чалов»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших игроков первого круга чемпионата России. По его мнению, это полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов, нападающий «Зенита» Иван Сергеев и форвард ЦСКА Федор Чалов.

«На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ — Ежов, Сергеев и Чалов, — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци. — Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян. Безусловно, обидно, что среди лучших нет футболистов «Спартака». К сожалению, сейчас главный тренер команды не развивает их потенциал».

После 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (32 очка), на втором месте идет «Зенит» (30). У «Динамо», ЦСКА и «Крыльев Советов» по 25 очков, у «Спартака» и «Локомотива» по 24 балла.