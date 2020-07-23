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France Football: «Локомотив» ведет переговоры с форвардом «Бордо» Камано

14:57
Франсуа Камано. Фото Instagram
Франсуа Камано. Фото Instagram
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Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может продолжить карьеру в России, сообщает France Football.

По информации источника, «Локомотив» ведет переговоры по трансферу 24-летнего гвинейца, чей контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что в феврале форварда пытался купить другой российский клуб, «Краснодар», однако тогда игрок ответил отказом.

В сезоне-2019/20 Камано провел за «Бордо» 12 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

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