Fotomac: «Трабзонспор» предложил за защитника «Краснодара» Тормену 3 миллиона евро

«Трабзонспор» заинтересован в защитнике «Краснодара» Виторе Тормене, сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб предложил за 28-летнего бразильца 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Тормена провел за «быков» 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Защитник в августе 2023 года перешел в «Краснодар» из «Браги».