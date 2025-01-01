Глушаков: «Я еще два года играл бы на уровне РПЛ, но против системы не попрешь»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков заявил, что смог бы еще два года играть на уровне РПЛ.

«Моя карьера завершена? Пока нет! Я еще не забивал бутсы гвоздем. Как минимум, еще два года играл бы на уровне РПЛ. (Улыбается.) Но, к сожалению, против системы не попрешь. А воевать и кому-то что-то доказывать... Мне не интересно играть без серьезных задач», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее Глушаков заявил «СЭ», что текущий сезон станет последним в его карьере.