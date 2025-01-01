Соболев пожелал всем быть добрее друг к другу в 2025 году

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поздравил всех с наступлением 2025 года.

«Всех с новым годом! Будьте добрее к друг другу», — написал футболист в своем Telegram-канале и прикрепил фотографию с женой и сыном.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезон он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.